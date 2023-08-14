بعد القرار المفاجئ.. كيف كانت ردة فعل لاعبي باريس سان جيرمان على عودة مبابي للتدريبات؟

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الأحد، عودة نجمه الدولي كيليان مبابي إلى التدريبات الجماعية للفريق، مشيرا إلى إجراء مباحثات بناءة وإيجابية جدا مع اللاعب بشأن مستقبله.

وغاب مبابي عن تدريبات العملاق الباريسي في الأيام الأخيرة بسبب الأزمة الأخيرة التي نشبت بينه وبين النادي، قرر على إثرها لويس إنريكي، بأمر من إدارة النادي، استبعاده من قائمة الفريق للموسم الجديد 2023-2024.

كما تم استبعاد اللاعب البالغ 24 عاما من تشكيلة الفريق في الجولة الآسيوية التي خاضها الشهر الماضي استعدادا للموسم الجديد.

لكن مبابي جلس مع إدراة النادي الفرنسي في الساعات الأخيرة واتفق مع سان جيرمان على تجديد عقده حتى صيف 2025 على الرغم من إعلان في وقت سابق من هذا الصيف أنه لن يجدد عقده مع الفريق.

وعبر حسابه الرسمي على "تويتر" نشر النادي الباريسي صورا من تدريبات الفريق الأول بالنادي التي أقيمت صباح الأحد والتي شهدت عودة مبابي.

وأظهرت الصور التي نشرها حساب باريس وجود النجم الفرنسي بين زملائه في التدريبات، والذين رحبوا بعودته وكأنه صفقة جديدة بعمل ممر شرفي على أرض الملعب.

Look how happy Mbappe is after destroying Madrid transfer market for the 5th time 😭😭 pic.twitter.com/VR0FKkMJ22 — 𝐃𝐀𝐌 🇦🇺 (@Futbol_DAM) August 13, 2023

إقرأ المزيد

وكانت وسائل إعلام تتوقع رحيل مبابي عن الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية التي تنتهي مطلع سبتمبر المقبل.

وقال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان إنه لن يسمح للاعب بالرحيل دون مقابل، بعدما أنفق النادي 180 مليون يورو (196.99 مليون دولار) للتعاقد معه.

ويتصدر اسم مبابي عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية العالمية منذ أن أخبر ناديه الحالي في يونيو الماضي عدم نتيه تفعيل البند الخاص بتمديد عقده إلى صيف عام 2025، مع التأكيد على خوضه منافسات الموسم الجديد 2023-2024 بقميص سان جيرمان، ما كان يعني أنه سيرحل مجانا في الصيف المقبل.

المصدر: "وسائل إعلام"