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بعد مباراة ماراثونية.. رونالدو يقود النصر للفوز على الهلال وإحراز كأس الملك سلمان للأندية (فيديو)

الرياضة

بعد مباراة ماراثونية.. رونالدو يقود النصر للفوز على الهلال وإحراز كأس الملك سلمان للأندية (فيديو)
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توج السبت النصر السعودي بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو بلقب البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان للأندية"، بعد فوزه على مواطنه الهلال بهدفين لهدف بعد التمديد .

 وكان الهلال سباقا للتسجيل في الدقيقة 51 عن طريق البرازيلي ميشيل ديلجادو، قبل أن يعدل رونالدو النتيجة في الدقيقة 74، بعد 3 دقائق فقط من طرد زميله عبد الإله العمري.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليحتكم الفريقان لشوطين إضافيين.

وفي الشوط الإضافي الأول، أحرز رونالدو الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 98 ليمنحه اللقب الغالي.

ورفع رونالدو رصيده إلى 6 أهداف في كأس الملك سلمان، ليتوج بجائزة أفضل هداف في البطولة.

وغنم "النصر العالمي" جائزة تقدر بـ6 ملايين دولار يمنحها الاتحاد العربي لكرة القدم للفائز باللقب.

المصدر: RT

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