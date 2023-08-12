بعد مباراة ماراثونية.. رونالدو يقود النصر للفوز على الهلال وإحراز كأس الملك سلمان للأندية (فيديو)

توج السبت النصر السعودي بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو بلقب البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان للأندية"، بعد فوزه على مواطنه الهلال بهدفين لهدف بعد التمديد .

وكان الهلال سباقا للتسجيل في الدقيقة 51 عن طريق البرازيلي ميشيل ديلجادو، قبل أن يعدل رونالدو النتيجة في الدقيقة 74، بعد 3 دقائق فقط من طرد زميله عبد الإله العمري.

قوووووووووووووول اول لـ الهلال

ميشيل ديلغادو

51#النصر_الهلالpic.twitter.com/58tXwLIoiZ — Premium Football ® (@pfLIVE1) August 12, 2023

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليحتكم الفريقان لشوطين إضافيين.

وفي الشوط الإضافي الأول، أحرز رونالدو الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 98 ليمنحه اللقب الغالي.

ورفع رونالدو رصيده إلى 6 أهداف في كأس الملك سلمان، ليتوج بجائزة أفضل هداف في البطولة.

هدف رونالدو على الهلال 🔥 pic.twitter.com/4C2ADwpdAO — Gorgeous (@gorgeous4ew) August 12, 2023

وغنم "النصر العالمي" جائزة تقدر بـ6 ملايين دولار يمنحها الاتحاد العربي لكرة القدم للفائز باللقب.

المصدر: RT