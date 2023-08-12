بوتين يهنئ الروس بـ"يوم الرياضي"

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرياضيين والعاملين في مجال التربية البدنية والرياضة بـ"يوم الرياضي"، مشيرا إلى أن تطوير حركة التربية البدنية في البلاد له الأولوية.

ويتم الاحتفال بـ"يوم الرياضي" سنويا في روسيا في يوم السبت الثاني من شهر أغسطس.

وأكد بوتين في تهنئته، أن يوم الرياضي في روسيا، عيد يتم الاحتفال به في جميع أنحاء البلاد من قبل أولئك الذين يمارسون الرياضة بشكل احترافي، والعديد من أولئك الذين يتبعون أسلوب حياة صحي ونشط.

وأضاف أن "تطوير حركة الثقافة البدنية تحظى بالألوية في روسيا".

وأشار بوتين إلى أنه يتم بناء مجمعات للتدريب والاستجمام وقصور الجليد والملاعب في روسيا، وتقام فعاليات رياضية واسعة النطاق وأيام رياضية مثيرة وبطولات في مختلف المناطق.

وأكمل الرئيس الروسي بتوجيه الشكر للمدربين والمعلمين والموجهين وجميع المتخصصين في القطاع (الرياضي) الذين احتفلوا هذا العام بالذكرى المئوية لإنشاء نظام إدارة الدولة في مجال التربية البدنية والرياضة.

المصدر: نوفوستي