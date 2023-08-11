التشكيلة الأساسية لنادي الأهلي أمام الحزم في افتتاح الدوري السعودي

كشف مدرب أهلي جدة، الألماني ماتياس يايسله، تشكيلة فريقه لمواجهة الحزم، اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة الأولى من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ودفع يايسله بالقوة الهجومية الضاربة، المتمثلة في كل من الوافدين الجدد، الجزائري رياض محرز، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو، والفرنسي سان ماكسيمان، والسنغالي إدوارد ميندي، والإيفواري فرانك كيسي.

وجاءت تشكيلة الأهلي كاملة كالتالي:

إدوارد ميندي، إزيان أليوسكي، عبد الباسط هندي، روجر إيبانيز، علي مجرشي، زياد الجهني، فرانك كيسي، رياض بودبوز، رياض محرز، ألان سان ماكسيمان، روبيرتو فيرمينو.

المصدر: RT