بعد تسببه في إصابة مروعة.. عقوبة مارسيلو

أوقف اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" البرازيلي مارسيلو مدافع فلومينينسي 3 مباريات بعد تسببه في إصابة مروعة لمنافسه في كأس ليبرتادوريس ببوينس آيرس، الأسبوع الماضي.

وسيدفع مارسيلو، البالغ 35 عاما، غرامة بقيمة 6 آلاف دولار.

وتسبب النجم البرازيلي بإصابة مروعة لمدافع نادي أرجنتينوس جونيورز بكسر في ساقه اليسرى بعد تدخل مارسيلو، الذي كان يراوغ بالكرة في اتجاه سانشيز قبل أن يمد قدمه ليدهس ساق منافسه ويصيبه بكسر عنيف في مشهد قاس.

وغادر سانشيز الملعب على ناقلة طبية وقال طبيب فريقه، إنه لم يشاهد مثل هذا الكسر في حياته.

Marcelo just accidentally broke Luciano Sanchez’s leg in the Libertadores.



Horrible scenes. He got a red card & left the pitch in tears. pic.twitter.com/yP4A3NM9Sb — Neymoleque | Fan 🇧🇷 (@Neymoleque) August 1, 2023

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وأشهر حكم اللقاء بطاقة حمراء بوجه مارسيلو لاعب ريال مدريد السابق ليخرج من الملعب باكيا خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1 في ذهاب دور الـ16.

وكتب مارسيلو عبر حسابه في موقع "إنستغرام" بعد ساعات من الواقعة: "عشت اليوم واحدة من أصعب اللحظات في مسيرتي، أصبت زميلا لي دون قصد، أتمنى له الشفاء العاجل".

وقضى مارسيلو بالفعل أول مباراة بالعقوبة حين غاب عن فوز فريقه البرازيلي 2-0 في الإياب.

المصدر: "وكالات"