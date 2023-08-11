رونالدو يتصدر قائمة أثرياء "إنستغرام" للعام الثالث.. فكم يحصل لقاء المنشور الواحد؟

تصدر كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي لكرة القدم، قائمة أعلى المشاهير دخلا عبر تطبيق "إنستغرام" للعام الثالث على التوالي.

وتصدر رونالدو، الذي صنفته مجلة "فوربس" كأعلى الرياضيين دخلا في العالم للمرة الأولى منذ 2017 عقب انتقاله إلى الدوري السعودي، قائمة أثرياء إنستغرام 2023.

🚨📱Official: Cristiano Ronaldo becomes the first person to ever reach 600M followers on Instagram. pic.twitter.com/Ykna8Dehw5 — TCR. (@TeamCRonaldo) August 10, 2023

وتعتمد القائمة، التي قامت بجمعها "هوبر إتش كيو" وهي أداة الجدولة الخاصة بانستغرام، على البيانات الداخلية والعامة المتاحة بشأن القيمة التي يتقضاها المستخدم عن المنشور الواحد عبر "إنستغرام" و"يوتيوب".

ويحصل المهاجم البرتغالي على 3.23 مليون دولار مقابل المنشور الواحد عبر "إنستغرام"، حيث يحظى بمتابعة نحو 600 مليون حساب.

ويلي رونالدو في المركز الثاني الأرجنتيني ليونيل ميسي، إذ يحصل اللاعب الفائز بكأس العالم على 2.6 مليون دولار مقابل المنشور الواحد.

ويتفوق رونالدو وميسي ليس فقط على كل الرياضيين الآخرين، وإنما على مشاهير آخرين أمثال المغنية والممثلة سيلينا غوميز ونجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كايلي جينر، ونجم أفلام الحركة، دواين جونسون، الملقب "ذا روك" "بالصخرة".

وتضم القائمة رياضيين آخرين ضمن المراكز العشرين الأولى هما لاعب الكريكت الهندي، فيرات كوهلي، ولاعب كرة القدم البرازيلي، نيمار.

المصدر: "وكالات"