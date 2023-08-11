جماهير كرة القدم اليونانية تحتج ضد النازية في أوكرانيا

رفع مشجعو نادي أريس اليوناني لكرة القدم لافتة سياسية في المباراة الأولى من الجولة التأهيلية الثالثة لدوري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد دينامو كييف.

وخلال المباراة التي أقيمت الخميس في ثيسالونيكي وفي الشوط الثاني، حيث كانت النتيجة 1-0 لصالح الفريق اليوناني، علق مشجعو آريس لافتة كتب عليها "اهزموا النازيين في آزوف (منظمة نازية-إرهابية محظورة في روسيا)".

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وستقام مباراة الإياب بين الفريق اليوناني ونظيره الأوكراني في بوخارست يوم 17 أغسطس.

في يوليو الفائت، سمحت وزارة الشباب والرياضة الأوكرانية لرياضيي البلاد بالمشاركة في المسابقات الدولية التي يتنافس فيها رياضيون روس وبيلاروس في وضع محايد.

المصدر: RT