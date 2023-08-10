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تقرير: نيمار خارج أسوار باريس سان جيرمان

الرياضة

تقرير: نيمار خارج أسوار باريس سان جيرمان
Globallookpress
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يتجه نيمار إلى الرحيل عن باريس سان جيرمان ليحذو حذو زميله السابق ليونيل ميسي في الابتعاد عن بطل فرنسا الذي يشهد حالة عدم يقين متزايدة، وفق ما قال مصدر مطلع لوكالة "أسوشيتد برس".

وأضاف المصدر أن محادثات تشير إلى رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان خلال الشهر الجاري.

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وانتشرت مؤخرا أنباء على نطاق واسع، أشارت إلى أن النجم البرازيلي البالغ من العمر 31 عاما أبلغ باريس سان جيرمان هذا الأسبوع بأنه يريد الرحيل.

ويأتي هذا قبل أن يبدأ الفريق الباريسي رحلة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي.

وتشير تقارير إلى أن وجهة نيمار المفضلة المتوقعة هي العودة إلى برشلونة.

كما يواجه باريس سان جيرمان حالة عدم يقين بشأن مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي مع النادي.

المصدر: أ ب

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