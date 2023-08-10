احتمال بيع حصة من أسهم باريس سان جيرمان

أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان التقى في الساعات القليلة الماضية مسؤولي صندوق الاستثمارات الأمريكي "أركتوس بارتنرز" لبيع حصة من أسهم النادي.

وأوضحت الصحيفة أن صندوق الاستثمار الأمريكي في طريقه إلى شراء نسبة من أسهم النادي والاستحواذ على 5 إلى 15% من تلك الأسهم.

وأكدت أن الأمريكيين أبدوا اهتمامهم بشراء حصة من أسهم باريس سان جيرمان في مايو الماضي، والآن بدأوا التحرك بسرعة من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة، حيث وصل وفد من الولايات المتحدة إلى باريس، والتقى الخليفي الذي اصطحبهم بدوره إلى تدريب الفريق وقدمهم للمدرب الإسباني لويس إنريكي.

🔴🔵 Après des mois de recherches et de discussions, le PSG a peut-être trouvé son actionnaire minoritaire. Selon l'Equipe, le fonds d'investissement américain Arctos Partners devrait racheter entre 5 et 15%. https://t.co/n5FHsyNROM — RMC Sport (@RMCsport) August 9, 2023

إقرأ المزيد

وتؤكد "ليكيب" أن الخليفي اجتمع بالوفد لمدة 3 ساعات ونصف، وخلالها عرض صندوق الاستثمار الأمريكي مشروعه على رئيس النادي، الذي يخطط بدوره لضخ الأموال للـ"بي إس جي" وتطوير النادي وزيادة مداخليه، حيث وصف الاجتماع بـ"المثمر".

من جهته يسعى "أركتوس بارتنرز" إلى إنشاء شراكة مع شركة قطر للاستثمارات الرياضية (َQSL) من أجل العمل معا فيما يتعلق بالأحداث الرياضية داخل دولة قطر، وفق معلومات الصحيفة الفرنسية التي أكدت أيضا أن هذه الصفقة يجب أن تتم في غضون الشهرين المقبلين.

وفي الوقت نفسه أشارت "ليكيب" إلى أن مستثمرين آسيويين تحدثوا مع الخليفي خلال وجود فريق باريس سان جيرمان في اليابان بالجولة الصيفية وعرضوا خططهم للاستثمار في النادي، لكن الرئيس يعطي الأفضلية للأمريكيين.

من جهتها أكدت شبكة rmcsport الفرنسية أن هذه الخطوة لا تعني أن دولة قطر تفكر في الانسحاب من مشروع باريس سان جيرمان ولكن الهدف منها هو ضخ أموال جديدة تسمح باستثمارات جديدة لزيادة دخل النادي.

يذكر أن مؤسسة قطر للاستثمارات الرياضية استحوذت على 70% من أسهم باريس سان جيرمان في عام 2011 قبل أن تستحوذ عليه بالكامل في مارس 2012.

المصدر: "وسائل إعلام"