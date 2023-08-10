جماهير يوفنتوس تقتحم الملعب وترد الصفعة للوكاكو

وجه جمهور نادي يوفنتوس رسائل "صادمة" ضد البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسي، خلال مباراة ودية للسيدة العجوز.

وخاض الفريق الأول لليوفي ودية ضد فريق الشباب في النادي على ملعب "أليانز ستاديوم"، وشهد اللقاء حضورا جماهيريا في المدرجات.

ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا"، ظل جمهور يوفنتوس يردد طوال المباراة: "لا نريد لوكاكو"، قبل أن يقتحم أرضية الملعب.

🚨⤵️ Juventus fans making their feelings clear on Romelu Lukaku today as they played a training match…



🇮🇹 "Noi Lukaku non lo vogliamo!"

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 "We don't want Lukaku!" pic.twitter.com/G4dxLIniAN — EuroFoot (@eurofootcom) August 9, 2023

وجاء التصرف الأخير للجماهير استمرارا لحملة انطلقت منذ أسابيع، إذ كانت البداية بعرض لافتة معارضة لقدومه، علاوة على الحملات الإلكترونية التي تقودها على مواقع التواصل الاجتماعي.

Los fans de la Juventus salieron a invadir en la cancha como señal de protesta de que no quieren que llegue Romelu Lukaku. Incluso los Ultras del club le dejaron un mensaje a Lukaku en una pancarta: “Lukaku quédate en Milano. Ya tenemos un 2do portero”. 📃❌ pic.twitter.com/ruu5tqDhZx — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) August 9, 2023

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ويقترب مهاجم إنتر ميلانو السابق لوكاكو من الانتقال إلى يوفنتوس من تشيلسي مع الموافقة بالفعل على الشروط الشخصية مع البيانكونيري عبر صفقة تبادلية مع تشيلسي ينتقل بموجبها دوسان فلاهوفيتش، مهاجم السيدة العجوز إلى البلوز وسيوقع صفقة لمدة ثلاث سنوات، مع خيار لمدة عام إضافي.

ويرد جمهور "السيدة العجوز" بذلك على ظهور لوكاكو في فيديو مثير مع أحد مشجعي إنتر ميلان.

وحث مشجع لوكاكو على عدم قول "يحيا يوفي"، في حال انتقاله إلى صفوف يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ورد المهاجم البلجيكي: "لا، أبدا".

وإذا انتقل لوكاكو بالفعل إلى يوفنتوس هذا الصيف، فقد يتلقى المهاجم استقبالا عدائيا من الجماهير، الذين احتجوا أيضا على وصوله المحتمل الشهر الماضي.

المصدر: :وكالات"