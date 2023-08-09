رسميا.. مولودية الجزائر يضم الدولي بلايلي

أعلن نادي مولودية الجزائر، يوم الأربعاء، تعاقده مع النجم الدولي، يوسف بلايلي، قادما من صفوف نادي أجاكسيو الفرنسي، في صفقة انتقال حر.

وقال النادي الجزائري في بيان نشره على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك"، إن "اللاعب الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، رسميا لاعبا في صفوف مولودية الجزائر".

وأوضح البيان أن بلايلي وقع على عقد يمتد حتى صيف 2025، فيما سيحمل القميص رقم 10، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول قيمة العقد والامتيازات المالية التي سيستفيد منها اللاعب.

ونجح مولودية الجزائر في الحصول على خدمات بلايلي، رغم المنافسة القوية من أندية الزمالك المصري والوداد المغربي وشباب بلوزداد الجزائري.

وأصبح بلايلي (31 عاما) ثاني لاعب دولي جزائري يضمه المولودية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد مواطنه جمال بن العمري، الذي انضم هو الآخر إلى النادي العاصمي بعقد يمتد لموسمين.

المصدر: وكالات