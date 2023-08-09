رسميا.. الريان القطري يضم البرازيلي غيديش

تعاقد الريان القطري مع المهاجم البرازيلي روجر غيديش قادما من نادي كورينثيانز، ليلتحق بالفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد 2023-2024 دون الكشف عن مدة العقد وقيمة الصفقة.

وقال النادي القطري، اليوم الأربعاء، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إن المهاجم الجديد هو ثالث البرازيليين الملتحقين بصفوف الفريق، وسيشكل دعما كبيرا للخط الأمامي رفقة المغربي سفيان بوفال، والإسباني رورديغو مورينو، والبرازيلي الآخر غابرييل بيريرا.

وتعد صفقة غيديش الرابعة للريان هذا الصيف، بعد ضمه مورينو من ليدز يونايتد، وبيريرا (نيويورك سيتي الأمريكي)، وتياغو منديش (ليون الفرنسي).

وبدأ غيديش (26 عاما) مسيرته مع كريسيوما في البرازيل ثم انتقل إلى بالميراس عام 2018، وأعير في العام ذاته إلى أتلتيكو مينيرو، قبل أن يلعب في الدوري الصيني مع فريق شاندونغ لونينغ حتى العام 2021 ليتعاقد مع كورينثيانز الذي لعب في صفوفه في الموسمين الماضيين وشارك في 126 مباراة بمختلف المسابقات.

وكان الريان، أنهى الثلاثاء الماضي معسكرا تحضيرا في النمسا بدأه في 17 الشهر الماضي خاض خلاله ستة مباريات ودية أمام فرق هونفيد المجري، والفيحاء السعودي، وكورنيبرغ النمساوي والوصل الإماراتي، إضافة إلى الفريقين الأول والثاني لنادي أودينيزي الإيطالي، تحضيرا للدوري الذي يستهله بمواجهة المرخية في 17 أغسطس الجاري.

المصدر: أ ف ب