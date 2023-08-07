رسميا.. إنتر يضم الحارس السويسري سومر

بات الدولي السويسري، يان سومر، الحارس الجديد لنادي إنتر الإيطالي، قادما من بايرن ميونيخ الألماني من أجل تعويض رحيل الكاميروني، أندري أونانا، إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشاد إنتر في بيانه للإعلان عن ضم سومر بالحارس السويسري الذي يتمتع بـ"الخبرة والقيادة والتفاني. هذه هي صفات سومر التي سيضعها تحت تصرف القميص الأسود والأزرق".

ولم يحدد إنتر، بطل كأس إيطاليا للموسم الماضي، مدة عقده مع الحارس السويسري البالغ 34 عاما، ولا قيمته التي قدرتها وسائل الإعلام بستة ملايين يورو.

وقال سومر، الذي دافع عن ألوان بوروسيا مونشنغلادباخ من 2014 حتى يناير الماضي قبل الانضمام إلى بايرن ميونيخ، في منشور وداعي على "إنستغرام": "لن أنسى أبدا تجربتي في مثل هذا النادي الرائع (بايرن ميونيخ)".

وكان سومر انضم إلى بايرن ميونيخ ليعوض غياب مانويل نوير الذي تعرض لإصابة خطيرة في الركبة اليمنى (كسر في الجزء السفلي) خلال رحلة تزلج في أوائل ديسمبر 2022.

وارتبط سومر مع النادي البافاري بعقد ينتهي في 2025، لكن نوير الذي لم يشارك حتى الآن في المباريات التحضيرية لبايرن، سيستعيد مكانه في التشكيلة الأساسية، ما دفع بالحارس السويسري إلى الرحيل.

المصدر: أ ف ب