مفاجأة مدوية.. الأهلي المصري يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ وشوبير يعلق

أعلن نادي الأهلي المصري، اليوم الجمعة، رحيل سيد عبد الحفيظ من منصب مدير الكرة بالنادي، حيث عرض عليه الانضمام إلى عضوية مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم ولجنة التخطيط.

وقال الأهلي، في بيان له، إن "النادي وجه الشكر والتحية للكابتن سيد عبد الحفيظ، بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وأمانة، وبذل قصارى جهده وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية".

وأضاف البيان أن "ذلك جاء خلال اجتماع الكابتن، محمود الخطيب، رئيس النادي والمشرف العام على الكرة بعد ظهر الجمعة، مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن، محسن صالح، وعضوية الكابتن، زكريا ناصف، وفي حضور الكابتن، حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي".

وواصل البيان: "عبّر الجميع عن تقديرهم الخالص لكل ما قدمه الكابتن سيد عبد الحفيظ من جهد، خاصة أنه أحد أبناء النادي الذين حافظوا على قيمه وتوابته، وأنه لم يتأخر يوما عند طلب الاستعانة بجهوده. واستحق التقدير، وفي ذات الوقت، هناك رؤية مستقبلية لقطاع كرة القدم تستوجب ضرورة إعداد كوادر جديدة للمرحلة القادمة".

وكشف النادي في بيانه أن "الخطيب عرض على سيد عبد الحفيظ الانضمام عضوا إلى مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، وعضوا بلجنة التخطيط للاستفادة من خبراته الإدارية والكروية في الفترة المقبلة".

🔴| الأهلي يشكر الكابتن سيد عبد الحفيظ.. ويشيد بما قدمه للنادي🦅 pic.twitter.com/LFzeiTse5K — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 4, 2023

وعلق الإعلامي وحارس مرمى الأهلي الأسبق، أحمد شوبير، على القرار بقوله عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "مفاجأة مدوية، الأهلي يوجه الشكر للكابتن سيد عبد الحفيظ".

وتولى سيد عبد الحفيظ منصب مدير الكرة بالنادي قبل عام 2017، ثم عاد إليه مجددا عام 2018، واستمر فيه حتى أعلن الأهلي رحيله، اليوم الجمعة.

مفاجأه مدويه الاهلي يوجه الشكر للكابتن سيد عبد الحفيظ — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) August 4, 2023

كما أعلن النادي الأهلي "تصعيد الكابتن خالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين، للعمل مديرا للكرة بمنظومة الفريق الأول، في ضوء الرؤية المستقبلية لقطاع الكرة، وضرورة إعداد كوادر جديدة"، بحسب بيان آخر نشره النادي.

🔴| خالد بيبو مديرًا للكرة.. ووليد سليمان رئيسًا لقطاع الناشئين🦅 pic.twitter.com/IV82gQfqio — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 4, 2023

وأكد النادي خلال الاجتماع أنه "قرر أن يتولى الكابتن وليد سليمان رئاسة قطاع الناشئين ومنحه كافة الصلاحيات بعد تأهيله لهذه المهمة، وحصوله على العديد من الدورات الإدارية والفنية، فضلا عن الخبرات الكروية التي يمتلكها"، بحسب البيان.

المصدر: وكالات