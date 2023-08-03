رونالدو يعلق على مواجهة الزمالك (فيديو)

صرح النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، بأن نادي الزمالك كان منافسا مميزا طوال المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

وقاد كريستيانو رونالدو نادي النصر إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال لكرة القدم 2023، باقتناصه هدف التعادل للفريق السعودي أمام الزمالك (1-1)، بتسديدة رأسية رائعة في الوقت القاتل عند الدقيقة 87 من عمر المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة.

وقال رونالدو في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "لم نظهر بالمستوى المطلوب في بعض أوقات المباراة، نظرا لأن أرضية الملعب كانت سيئة وليست متساوية".

وأضاف "صاروخ ماديرا": "العشب كان طويلا للغاية، وهو ما سبب للجميع صعوبة في نقل الكرة، ولكن هذا لا يقلل من المستوى الجيد الذي قدمه المنافس".

واختتم رونالدو تصريحاته، قائلا: "الزمالك كان منافسا مميزا طوال المباراة، وحافظ على مستواه التكتيكي، لكننا في النهاية حققنا التعادل وتأهلنا للدور القادم".

وضرب نادي النصر موعدا مع نادي الرجاء الرياضي المغربي في الدور ربع النهائي من البطولة.

المصدر: وكالات