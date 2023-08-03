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الرجاء المغربي يهزم الوحدة الإماراتي ويصطدم بالنصر السعودي بقيادة رونالدو (فيديو)

الرياضة

الرجاء المغربي يهزم الوحدة الإماراتي ويصطدم بالنصر السعودي بقيادة رونالدو (فيديو)
twitter/RCAofficiel
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تغلب نادي الرجاء الرياضي المغربي على فريق الوحدة الإماراتي (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

ويدين الفريق المغربي بالفضل في انتصاره للاعبه زكريا الوردي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له عند الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول للمباراة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة) بمدينة أبها السعودية.

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وحقق نادي الرجاء الرياضي انتصاره الثالث على التوالي، حيث تربع على عرش صدارة المجموعة الرابعة (D) ليتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة، فيما سيواجه فيه نادي النصر السعودي بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وصيف بطل المجموعة الثالثة.

كما تأهل نادي الوحدة إلى الدور ذاته، بعد أن احتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما سيواجه نادي الشباب السعودي بطل المجموعة الثالثة.

من جهة أخرى، احتل فريقا شباب بلوزداد الجزائري والكويت الكويتي المركزين الثالث والرابع، وودعا البطولة معا.

المصدر: RT 

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