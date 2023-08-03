مباراة مجنونة.. الأهلي يقصي المصري من ربع نهائي كأس مصر بسيناريو 2017

انتزع نادي الأهلي بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر لكرة القدم 2023، من المصري البورسعيدي، بفوزه عليه (2-1) في مباراة مثيرة جمعتهما مساء اليوم الخميس.

وتقدم نادي المصري بهدف متأخر سجله مهاجمه، مروان حمدي، في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورد المدافع التونسي، علي معلول، بهدف التعادل للأهلي بحلول الدقيقة العاشرة المحتسبة بدلا من الضائع، من ركلة جزاء، لينقذ فريقه من الخروج والذهاب إلى شوطين إضافيين.

ونجح الجزائري، أحمد القندوسي، في اقتناص هدف الفوز "للمارد الأحمر" عند الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الإضافي الثاني.

أهداف مباراة الأهلي 2-1 المصري | دور الـ 8 | كأس مصر 🔥 pic.twitter.com/ETHr0zKJvL — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 3, 2023

وبهذا الفوز، كرر الأهلي سيناريو الموسم (2016-2017)، عندما توج باللقب على حساب المصري بفوزه عليه بنتيجة (2-1)، حيث تقدم المصري حينها أيضا في بداية الشوط الإضافي الأول، ورد "المارد الأحمر" الصاع صاعين، بتسجيله هدفين متتاليين في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الثاني.

المصدر: RT