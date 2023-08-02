"خطة محكمة" من ريال مدريد لخطف مبابي

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، موعد تقديم ريال مدريد عرضه الرسمي للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وبحسب "راديو ماركا" الإسباني، سيقدم ريال مدريد عرضه الرسمي لضم كيليان مبابي في نهاية سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتهي عقد مبابي في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم المقبل، علما بأنه رفض تفعيل بند التمديد في عقده حتى صيف 2025.

ويرغب باريس سان جيرمان في بيع مبابي قبل بداية الموسم الجديد، من أجل تحقيق استفادة مالية.

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وأوضح أن الريال ينوي الانتظار حتى الأيام الأخيرة من الميركاتو، معتمدا على رغبة مبابي في اللعب للميرنغي، حتى يجبر سان جيرمان على قبول عرضه، وعدم الدخول في مجال للتفاوض من أجل زيادة السعر.



وكان ريال مدريد قريبا جدا من ضم مبابي مجانا في الصيف الماضي، قبل أن يقرر اللاعب فجأة تجديد عقده مع باريس لمدة موسمين.

المصدر: "وسائل إعلام"