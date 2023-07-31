عرض سعودي ضخم لخطف أوسيمين هداف نابولي

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن نادي الهلال السعوي لكرة القدم، أرسل في الساعات الماضية، عرضين إلى نابولي بطل الدوري الإيطالي، من أجل ضم مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين.

ويرتبط فيكتور أوسيمين بعقد مع نابولي حتى صيف عام 202، لكن نادي الهلال يستهدف ضم المهاجم لدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت "ليكيب" إن العرض الأول من الهلال وصل إلى 120 مليون يورو، بينما العرض الثاني 140 مليون يورو، لكن النادي الإيطالي طلب 200 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي الهلال قرر تكثيف مفاوضاته لمحاولة جلب أوسيمين، وتناقش مع المهاجم النيجيري، قبل أن يرسل عرضين إلى نابولي في الساعات الأخيرة.

وأوضحت أن نابولي رفض العرضين، وينتظر مبلغا أعلى للاستسلام والموافقة على بيع أوسيمين، وفي الوقت نفسه يأمل أن يمدد اللاعب عقده.

وحصل فيكتور أوسيمين على عدة عروض من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، أن أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي، يريد الاحتفاظ بخدمات أوسيمين.

وأضافت "دي لورينتيس لا يريد بيع أوسيمين هذا الصيف، وبدأ محادثات مع كاليندا وكيل اللاعب، من أجل تجديد عقده".

وتابعت "رئيس نابولي يعقد مهمة الأندية الراغبة في ضم أوسيمين، حيث طلب 200 مليون يورو للسماح برحيل اللاعب هذا الصيف".

وأوضحت الصحيفة "نابولي عرض على أوسيمين، الحصول على 7 ملايين يورو كراتب سنوي صافي، مع شرط جزائي بقيمة 100 إلى 130 مليون يورو وأن المفاوضات بدأت بالفعل بين نابولي وأوسيمين، وتسير بشكل جيد بين الطرفين".

ولعب فيكتور أوسيمين دورا كبيرا في تتويج نابولي بلقب بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث سجل 26 هدفا خلال 32 مباراة، وحصد لقب هداف "الكالتشيو".

المصدر: وسائل إعلام