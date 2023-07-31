بعد شعوره بالـ"خيانة" من قبل برشلونة.. ديمبيلي يشد الرحال إلى باريس سان جيرمان

أفادت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، بأن الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح فريق برشلونة، وافق على الانتقال إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الإيطالي فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورت" وخبير سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، أن ديمبيلي قد أخبر باريس سان جيرمان بموافقته على الانضمام للفريق واتفق بشكل شفهي على التوقيع لمدة 5 مواسم.

ومن جانبه، قال الصحفي جيرارد روميرو أن عثمان ديمبيلي سينتقل إلى باريس سان جيرمان، مشيرا إلى أن موسى سيسوكو وكيل أعمال اللاعب أبلغ رابطة الليغا أن الفريق الفرنسي سيدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع برشلونة هذا الاثنين، لضمه.

وأشار روميرو إلى أن خوان لابورتا رئيس برشلونة غاضب من سيسوكو وباريس سان جيرمان بسبب هذا الأمر.

وحسبما ذكرت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، في تقرير لها يوم الجمعة الماضي، فإن ديمبيلي يملك شرطا جزائيا مع برشلونة قيمته 50 مليون يورو.

وعلى باريس سان جيرمان تفعيل الشرط الجزائي في عقد ديمبيلي اليوم على أقصى تقدير لأن قيمة الشرط الجزائي ستتضاعف بعد ذلك وتصل إلى 100 مليون يورو.

بينما كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسيّة، أن ​عثمان ديمبيلي​ شعر بالخيانة من نادي ​برشلونة،​ بعد أن علم أن الفريق الكتالوني يسعى إلى ضم مواطنه كيليان مبابي في الفترة الماضية.

وأشارت الصحيفة أن هذا الأمر شجع ديمبيلي على قبول عرض ​باريس سان جيرمان​، حيث بات قريبا من التوقيع مع نادي الباريسي عبر تفعيل البند الجزائي في عقده والذي يبلغ 50 مليون يورو.

وانضم عثمان ديمبيلي (26 عاما) إلى صفوف برشلونة قادما من بروسيا دورتموند الألماني في صيف عام 2017، وشارك في 185 مباراة بقميص "البلوغرانا" سجل خلالها 40 هدفا، وصنع 43 أخرى.

المصدر: تقارير صحفية