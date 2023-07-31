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رد عنيف من لاعب ريال مدريد عند سؤاله عن مبابي

الرياضة

رد عنيف من لاعب ريال مدريد عند سؤاله عن مبابي
Legion-Media
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أكد دانييل كارباخال ظهير ريال مدريد أنه لا يجب الحديث عن كيليان مبابي في الوقت الذي تعرض فيه فريقه للخسارة بثلاثية نظيفة من برشلونة.

وقال كارباخال في تصريحات نقلتها "آس": "نحن فقط الذين نتواجد هنا في الوقت الحالي، لن نتحدث عن كيليان مبابي أو أي لاعب آخر بأي شكل من الأشكال، نحن ريال مدريد ونتحدث عن أنفسنا فقط".

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وأضاف عن طريقة لعب الملكي الجديدة: "يجب على الأظهرة أن يكونوا أكثر وعيا في تلك الطريقة، فهي متطلبة بشكل أكبر، لكنها تعطينا المزيد من الحرية".

وأكمل عن مواهب ريال مدريد الشابة: "هم ليسوا شبابا بعد الآن، لقد كان لديهم حضور قوي للغاية، ويمكن للجميع أن يراهم يلعبون بشكل أساسي في ريال مدريد".

يذكر أن ريال مدريد تعرض لخسارة ثقيلة بثلاثية نظيفة كما أهدر ركلة جزاء عن طريق فينيسيوس في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

المصدر: "وسائل الإعلام" 

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