بعد ساعات من السقوط المدوي لريال مدريد أمام برشلونة.. مبابي يشعل مواقع التواصل بصورة غامضة

مازالت الأنباء المتعلقة بالانتقال المحتمل لنجم باريس سان جيرمان الدولي الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد، تتصدر عناوين الصحف الرياضية في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ريال مدريد يحتاج إلى مهاجم هداف لإكمال تشكيلته، ومبابي بات أقرب من أي وقت مضى لمغادرة الفريق الباريسي، لذا فإن اللقاء الذي طال انتظاره بين الجانبين يمكن أن يحدث أخيرا هذا الصيف.

وفي ظل الشائعات المتواترة بشأن إبرام هذه الصفقة التي انهارت في آخر لحظة صيف العام 2022 عندما فاجأ مبابي عالم كرة القدم بتمديد عقده مع الفريق الباريسي بدل تحقيق حلمه بالانضمام لريال مدريد، يلعب الممثلون المشاركون في مسلسل الميركاتو الصيفي الحالي أوراقهم بحكمة.

وقد قام مبابي بذلك بالمعنى الحرفي للكلمة، إذ أشعل المهاجم الفرنسي مواقع التواصل الاجتماعي، بنشره صورة لثلاث

بطاقات من ورق اللعب وجميعها بالرقم 9 ما أثار الجدل حول اقترابه من ريال مدريد.

ونشر مبابي هذه الصورة بعد ساعات قليلة من خسارة ريال مدريد أمام غريمه برشلونة بثلاثية دون رد في مباراة ودية أقيمت في الولايات المتحدة.

وفتحت تغريدة مبابي الحديث حول اقترابه من ريال مدريد وشغل القميص رقم 9، خلفا لمواطنه كريم بنزيما المنتقل حديثا للاتحاد السعودي.

ولا يوجد أي لاعب في تشكيلة ريال مدريد الحالية بالرقم 9.

وخلال مواجهة برشلونة، خاض الريال اللقاء بدون مهاجم صريح، قبل أن يدخل الوافد الجديد خوسيلو ولكنه كان يرتدي القميص رقم 14 وليس رقم 9 التقليدي للمهاجمين.

وخلال المواجهة، بدا بشكل واضح افتقاد ريال مدريد للاعب رقم 9 وهداف من الطراز العالمي.

المصدر: sport.es