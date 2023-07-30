 
مباشر
عاجل
بوتين برفقة عدد من الزعماء الأفارقة يحضر عرضا عسكريا بحريا احتفالا بيوم البحرية الروسية

منتخب المغرب يحقق إنجازا تاريخيا في مونديال السيدات (فيديو)

الرياضة

منتخب المغرب يحقق إنجازا تاريخيا في مونديال السيدات (فيديو)
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vrwo

أنعش منتخب المغرب آماله في التأهل إلى ثمن نهائي مونديال السيدات لكرة القدم، بتحقيق فوز تاريخي على كوريا الجنوبية 1-0 الأحد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة.

وسجلت ابتسام جرايدي، هدف فوز المغرب بضربة رأس في الدقيقة السادسة.

وهذا الفوز هو الأول للمغرب في تاريخ بطولات كأس العالم النسائية وأول ثلاث نقاط تحصدها لاعباته في أول مشاركة لهن في البطولة.

ويأتي هذا الفوز بعد خسارة قاسية منيت بها المغربيات في الجولة الأولى أمام ألمانيا 0-6، ليبقين على آمالهن بالعبور إلى دور الـ16.

وبالتالي، بات في رصيد المغربيات ثلاث نقاط من مباراتين في المركز الثالث، خلف كولومبيا الثانية (3 نقاط)، وألمانيا المتصدرة (3 نقاط)، فيما تقبع كوريا الجنوبية في ذيل المجموعة بلا رصيد.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين أمام القادة الأفارقة: نرفض سياسة "القواعد بدلا من القوانين" ومتضامنون نحو عالم متعدد الأقطاب