منتخب المغرب يحقق إنجازا تاريخيا في مونديال السيدات (فيديو)

أنعش منتخب المغرب آماله في التأهل إلى ثمن نهائي مونديال السيدات لكرة القدم، بتحقيق فوز تاريخي على كوريا الجنوبية 1-0 الأحد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة.

وسجلت ابتسام جرايدي، هدف فوز المغرب بضربة رأس في الدقيقة السادسة.

Morocco's national team achieves the first victory in the Women's World Cup, with a goal to none, against South Korea..Watch the goal of history pic.twitter.com/BaIUVovYmU — علاو العماري (@allaowalamari7) July 30, 2023

هدف لاعبة الاهلي ابتسام الجرايدي في كاس العالم مع منتخب المغرب 🇲🇦 pic.twitter.com/h9J9CIjvEg — كورة الاهلي (@koora_ahli) July 30, 2023

وهذا الفوز هو الأول للمغرب في تاريخ بطولات كأس العالم النسائية وأول ثلاث نقاط تحصدها لاعباته في أول مشاركة لهن في البطولة.

ويأتي هذا الفوز بعد خسارة قاسية منيت بها المغربيات في الجولة الأولى أمام ألمانيا 0-6، ليبقين على آمالهن بالعبور إلى دور الـ16.

وبالتالي، بات في رصيد المغربيات ثلاث نقاط من مباراتين في المركز الثالث، خلف كولومبيا الثانية (3 نقاط)، وألمانيا المتصدرة (3 نقاط)، فيما تقبع كوريا الجنوبية في ذيل المجموعة بلا رصيد.

المصدر: وكالات