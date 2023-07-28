مصر من أمستردام إلى باريس!

في مثل هذا اليوم قبل 95 عاما افتتحت دورة الألعاب الاولمبية في أمستردام، ومن هناك بدأت مصر مشوار انتصاراتها الدولية بحصولها على ميداليتين ذهبيتين، للمرة الأولى بالنسبة للعرب.

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في ذلك الأولمبياد بهولندا، شاركت مصر بفريق يتكون من 32 رياضيا، تمكن من الحصول على ذهبيتين، الأولى في رفع الأثقال وكانت من نصيب محمد نصير، الشهير باسم "سيد نصير"، والذهبية الثانية كان بطلها مصطفى إبراهيم، وكانت في حلبات المصارعة الرومانية، فيما أضاف السباح المصري فريد سميكة، ميداليتين فضية وبرونزية إلى بلاده والعرب في تلك الألعاب الأولمبية التي تنافس فيها حوالي 3000 لاعب رياضي على المراكز في 16 لعبة رياضية، وكانوا يمثلون 46 دولة .

تميز أولمبياد أمستردام بعدة سوابق منها، أن الوفد الرياضي اليوناني كان أول مشارك في العرض الافتتاحي، وذلك تكريما لوطن الألعاب الأولمبية الأم.

وفي هذا الأولمبياد أيضا أوقدت الشعلة الأولمبية فوق الملعب من الشمس بمساعدة مرآة وبقيت متقدة طوال فترة المسابقات.

سجل ذلك الأولمبياد أصغر فائز في تاريخ الألعاب الأولمبية، وكانت لاعبة الجمباز الإيطالية لويجينا جيافوتي التي حصلت على الميدالية الفضية في مسابقة الفرق الشاملة وكان عمرها في تلك اللحظة 11 عاما و302 يوما!

مصر في الطريق إلى باريس:

بدأ تاريخ الألعاب الأولمبية في الدورة الأولى في عام 1900 وكانت على أرضها القديمة في أثينا باليونان، وجرت حتى الآن 23 دورة للألعاب الأولمبية في دول مختلفة في العالم، فيما ستكون محطة الدورة الـ 33 في العام المقبل 2024 في باريس.

مصر بدورها تستعد لأولمبياد باريس وفي رصيدها التاريخي الرياضي 38 ميدالية أولمبية متنوعة، منها 8 ذهبيات، و11 فضية، و19 برونزية، حصلت عليها بحسب الترتيب، في ألعاب رفع الأثقال، والمصارعة الرومانية، والملاكمة، والتايكوندو، ثم الكارتيه، فالسابحة، وأخيرا السباحة.

جمعت مصر ميدالياتها الـ 38 بمشاركتها في 22 دورة ألعاب أولمبية، كان أولها في عام 1912، وكانت مشاركتها برياضي واحد، هو أحمد حسنين باشا، لاعب سلاح الشيش.

مشوار الانتصارات الأولمبية المصرية بدا منذ 95 عاما بقوة بالذهب والفضة والبرونز، وهو يتواصل دائما بزخم متجدد، يستند على إمكانات ومواهب بشرية وطاقات كبرى قادرة على تحقيق المعجزات.

الألعاب الأولمبية محفل تنافس دولي يشتد عام إثر آخر، لأن جميع الدول تسعى بلاعبيها وبعلم البلاد إلى منصات التتويج وتسخر لذلك إمكانيات كبيرة، وخاصة في الدول الكبرى.

مع كل ذلك تستطيع مصر، كما عودتنا دائما، تحقيق المفاجآت في جميع المجالات بما في ذلك في المحافل الرياضية، ومنافسة لاعبي الدول الرياضية العريقة وتحقيق أفضل النتائج. ولنا موعد مع رياضيي مصر في أولمبياد باريس العام المقبل.

المصدر: RT