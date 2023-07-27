رسميا.. ميلان يضم شوكويزي من فياريال

تعاقد ميلان الإيطالي لكرة القدم مع الجناح النيجيري صامويل شوكويزي، قادما من فياريال الإسباني بعقد حتى صيف 2028 وفق ما أعلن النادي "اللومباردي" الخميس.

وقال ميلان في بيان "يسعد أي سي ميلان أن يعلن التوقيع مع صامويل شيميرينكا شوكويزي من فياريال. وقع المهاجم النيجيري للروسونيري حتى 30 يونيو 2028".

🗣️ #Chukwueze to #MilanTV: "My new teammates? I'm looking forward to meeting them in person because I think they are fantastic people. I've seen them play, and I can't wait to play with them; I think they can improve me. Watching them play in European competitions, they made a… pic.twitter.com/EJZoyiS8jN — Milan Posts (@MilanPosts) July 27, 2023

وكشف ميلان أن ابن الـ24 عاما الذي كلف النادي الإيطالي 20 مليون يورو بحسب التقارير، اختار ارتداء القميص رقم 21 في فريق المدرب ستيفانو بيولي.

وكان الجناح النيجيري وصل إلى فياريال عام 2017 وبدأ مشواره مع الفرق العمرية ثم الفريق الرديف وصولا إلى خوضه 155 مباراة بقميص "الغواصة الصفراء" في الدوري الإسباني و207 في جميع المسابقات، مسجلا فيها 37 هدفا خلال مشوار توج فيه بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وبات شوكويزي خامس تعاقد لميلان هذا الصيف، بعد الجناح الأمريكي كريستيان بوليسيك (من تشيلسي الإنجليزي)، ولاعبي الوسط الهولندي تيغان رايندرس (من ألكمار)، والإنجليزي روبن لوفتوس-شيك (من تشيلسي)، والمهاجم السويسري نواه أوكافور (سالزبورغ النمسوي).

المصدر: وكالات