رسميا.. الاتفاق السعودي يتعاقد مع موسى ديمبلي
أعلن نادي الاتفاق السعودي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع المهاجم الفرنسي، موسى ديمبلي، بشكل رسمي في صفقة انتقال حر.
ونشر الاتفاق عبر حسابه على "تويتر"، صورة مركبة لموسى ديمبلي وعلق قائلا: "شجاع، كريم، عميد، ذعّار، ما تخاف لو تكثر علينا الحشودة، موسى ديمبلي فارس جديد في فارس الدهناء".
شجاع، كريم، عميد، ذعّار، ما تخاف لو تكثر علينا الحشودة 💪— نادي الاتفاق (@Ettifaq) July 26, 2023
موسى ديمبيلي فارس جديد في فارس الدهناء 🐎#الاتفاق | #ديمبلي_اتفاقي | @MDembele_10pic.twitter.com/E4epIZUwTx
وضم نادي الاتفاق المهاجم الفرنسي في صفقة انتقال حر، عقب رحيله عن صفوف نادي ليون الفرنسي، بعد انتهاء عقده في يونيو الماضي.
نرحب بك جاك في الكوماندوز 👋#الاتفاق | #جاك_اتفاقي | @Jack_Hendry2pic.twitter.com/BO519Cx7vC— نادي الاتفاق (@Ettifaq) July 26, 2023
وكان نادي الاتفاق أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن تعاقده أيضا مع الأسكتلندي، جاك هندري، مدافع فريق كلوب بروج البلجيكي.
المصدر: RT