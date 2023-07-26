رسميا.. الاتفاق السعودي يتعاقد مع موسى ديمبلي

أعلن نادي الاتفاق السعودي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع المهاجم الفرنسي، موسى ديمبلي، بشكل رسمي في صفقة انتقال حر.

ونشر الاتفاق عبر حسابه على "تويتر"، صورة مركبة لموسى ديمبلي وعلق قائلا: "شجاع، كريم، عميد، ذعّار، ما تخاف لو تكثر علينا الحشودة، موسى ديمبلي فارس جديد في فارس الدهناء".

شجاع، كريم، عميد، ذعّار، ما تخاف لو تكثر علينا الحشودة 💪



موسى ديمبيلي فارس جديد في فارس الدهناء 🐎#الاتفاق | #ديمبلي_اتفاقي | @MDembele_10pic.twitter.com/E4epIZUwTx — نادي الاتفاق (@Ettifaq) July 26, 2023

وضم نادي الاتفاق المهاجم الفرنسي في صفقة انتقال حر، عقب رحيله عن صفوف نادي ليون الفرنسي، بعد انتهاء عقده في يونيو الماضي.

وكان نادي الاتفاق أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن تعاقده أيضا مع الأسكتلندي، جاك هندري، مدافع فريق كلوب بروج البلجيكي.

المصدر: RT