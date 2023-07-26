اعتقال رئيس ناد في قضية تلاعب بتذاكر مباريات المغرب في مونديال قطر

أمرت النيابة العامة المغربية، اليوم الأربعاء، باعتقال رئيس ناد لكرة القدم في قضية تلاعب بتذاكر، حيث كان يفترض أن توزع مجانا على الجماهير لتشجيع "أسود الأطلس" في مونديال "قطر 2022".

وقال مصدر قضائي إن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أمر بوضع رئيس نادي "أولمبيك آسفي"، الممارس في الدرجة الأولى للدوري المغربي، محمد حيداوي، رهن الاعتقال الاحتياطي لمتابعته بتهمتي "محاولة النصب" و"بيع تذاكر بتسعيرة مخالفة لثمنها".

وحيداوي هو أيضا نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يرأس الحكومة المغربية.

وأضاف المصدر أن الوكيل العام أمر أيضا بمتابعة صحفي بإذاعة متخصصة في الرياضة في القضية نفسها لكنه في حالة إفراج.

وكان المتهمان حاضرين في مونديال قطر نهاية العام الماضي، حيث يشتبه في كونهما تلاعبا في توزيع وبيع تذاكر، كان يفترض أن يوزعها الاتحاد المغربي مجانا على الجماهير التي حجت بأعداد كبيرة لتشجيع "أسود الأطلس"، بعد تأهلهم إلى الدور ثمن النهائي.

وذكرت شهادات لوكالة "فرانس برس" حينها أن بعض التذاكر بيعت في السوق السوداء بثمن يفوق أربع إلى خمس مرات قيمتها.

وأثار الموضوع حينها احتجاجات جماهير مغربية في قطر، واستياء عارما في المغرب، مع مطالب بمحاسبة المسؤولين عن "فساد" محتمل في توزيع تلك التذاكر. وكانت الشرطة قد استمعت للمشتبه بهما مطلع مايو بعد فتح تحقيق قضائي.

وخلق المنتخب المغربي شغفا عارما وإقبالا كبيرا للجماهير خلال مشاركته التاريخية في مونديال قطر، حيث كان أول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى الدور نصف النهائي، متخطيا منتخبات أوروبية قوية، هي بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، قبل أن يغادر على يد فرنسا وصيفة البطل.

المصدر: أ ف ب