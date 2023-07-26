مانشستر سيتي يهزم بايرن وديا في اليابان

تغلب مانشستر سيتي الإنجليزي على بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 2-1 في مباراة ودية في اليابان، اليوم الأربعاء ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

وسجل هدفي مانشستر سيتي، الشاب جيمس ماكاتي والإسباني أيميريك لابورت، فيما أحرز الفرنسي ماتيس تيل هدف الفريق البافاري.

وكان مانشستر سيتي قد فاز في مباراته الأولى خلال جولته الآسيوية الاستعدادية على يوكوهاما مارينوس بطل اليابان بنتيجة 5-3 الأسبوع الماضي.

ويواجه مان سيتي تاليا فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في العاصمة الكورية سيئول قبل أن يعود إلى إنجلترا لمواجهة أرسنال، وصيف الدوري الإنجليزي، في الدرع الخيرية.

أما بايرن، فيخوض مباراة أخرى ضد كاواساكي فرونتالي الياباني السبت المقبل، قبل أن يسافر إلى سنغافورة لمواجهة ليفربول الإنجليزي.

المصدر: وكالات