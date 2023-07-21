دينامو موسكو يدشن موسمه بهزيمة ثقيلة في عقر داره (فيديو)

استهل دينامو موسكو مشواره في الموسم الجديد للدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، بهزيمة في عقر داره أمام ضيفه كراسنودار (1-3) في المباراة الافتتاحية للدوري التي جمعتهما اليوم الجمعة.

ووقع على ثلاثية الضيوف كل من المهاجم الكولومبي، جون كوردوبا وألكسندر تشيرنيكوف، والبرتغالي جواو باتشي في الدقائق (27 و35 و53) على الترتيب.

وسجل المهاجم الروسي، فيودور سمولوف، هدف أصحاب الأرض اليتيم بحلول الدقيقة 61 من زمن اللقاء.

ويذكر أن فريق دينامو موسكو احتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري في الموسم الماضي، بينما شغل نادي كراسنودار المركز السادس على سلم الترتيب.

المصدر: RT