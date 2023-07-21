عصابة مسلحة.. إصابة دوناروما نتيجة سطو مسلح على منزله مع زوجته

تعرض الدولي الإيطالي، جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان الفرنسية لكرة القدم، وزوجته لهجوم وسطو مسلح داخل منزلهما في باريس.

وأفادت مصادر في الشرطة لوسائل إعلام فرنسية أن دوناروما وزوجته تعرضا لهجوم من قبل عدة إشخاص، حيث جرى تقييدهما في شقتهما وسط العاصمة.

وقال دوناروما وزوجته إنهما لاذا بالفرار بعد ذلك إلى فندق قريب، حيث أطلق موظفوه إنذارا وجرى نقلهما إلى المستشفى.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن دوناروما وزوجته تعرضا للسرقة تحت تهديد السلاح في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللصوص سرقوا منزل الحارس واستولوا على أغراض بقيمة 500 ألف يورو، حيث تتمثل في ساعات ومجوهرات ومنتجات فاخرة مصنوعة من الجلد.

وأضافت أن دوناروما وزوجته في حالة صدمة، حيث تعرض الحارس لجروح طفيفة، بينما لم تصب زوجته بأذى، وانتقلا بعد الحادث لفندق قريب من المنزل إلى حين استكمال التحقيقات.

ونوهت "ليكيب" أن النيابة وجهت اتهاما للجناة بالسرقة ضمن تشكيل عصابي تحت تهديد السلاح، وهو ما يهددهم بالسجن لمدة 30 عاما بحد أقصى.

ويستعد دوناروما مع باريس لخوض أول مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد، وذلك قبل السفر غدا السبت في جولة صيفية باليابان.

وسبق أن تعرض أكثر من منزل لنجوم باريس، للسرقة في السنوات الأخيرة، حيث شملت قائمة الضحايا الثنائي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا وماورو إيكاردي، والثلاثي البرازيلي تياجو سيلفا وماركينيوس وداني ألفيس، والإسباني سيرجيو ريكو، والكاميروني تشوبو موتينغ.

المصدر: وسائل إعلام