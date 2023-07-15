أغلى لاعب إنجليزي في التاريخ.. أرسنال يعلن ضم ديكلان رايس

أعلن نادي أرسنال، وصيف بطل إنجلترا لكرة القدم، يوم السبت، تعاقده مع لاعب الوسط الدولي ديكلان رايس من وست هام يونايتد بعقد طويل الأمد.

وقال أرسنال إنه تعاقد مع ابن الـ24 عاما "بعقد طويل الأمد" فيما ذكر موقع "ذي أثلتيك" أنه يستمر حتى العام 2028 مع خيار التمديد سنة إضافية.

وفي حين لم يعلن النادي اللندني عن قيمة الصفقة، أشارت تقارير إلى أنها بلغت قرابة مئة مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 5 ملايين إضافية مكافآت، ما يجعله أغلى لاعب كرة قدم إنجليزي على الإطلاق.

وقبل ساعات، أعلن وست هام رحيل قائده رايس فيما توجه اللاعب إلى جماهير فريقه السابق برسالة مفتوحة قال فيها "أريدكم أن تعرفوا كم كان القرار صعبا بالنسبة لي لترك بيئة أحببتها وأعتز بها كثيرا".

وتابع اللاعب الذي سيرتدي الرقم 41 في أرسنال "في النهاية، كان الأمر يتعلق فقط بطموحي في اللعب على أعلى مستوى في الرياضة".

وسعى أرسنال لضم رايس على اعتباره إحدى الحلقات المفقودة في مسعاه لتحقيق لقب الدوري للمرة الأولى منذ 20 عاما، بعد أن اقترب كثيرا العام الماضي قبل أن يستسلم لمانشستر سيتي في الأمتار الاخيرة.

وكان رايس، انضم إلى وست هام قادما من أكاديمية تشيلسي وهو في سن الرابعة عشرة.

وشارك رايس في 245 مباراة مع "هامرز" منذ 2017، شهدت آخرها فوز نادي شرق لندن بأول لقب له منذ 43 عاما، برفعه كأس مسابقة "كونفرس ليغ" القارية.

ومنذ تحويل ولائه الدولي من جمهورية إيرلندا إلى إنجلترا في عام 2019، أصبح رايس أيضا لاعبا أساسيا مع منتخب "الأسود الثلاثة" تحت قيادة المدرب غاريث ساوثغيت، حيث خاض 43 مباراة دولية.

المصدر: وكالات