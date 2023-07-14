لماذا تبرز كتل غريبة في ركبة ميسي؟

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تساؤلات عدة بين متابعيه على "إنستغرام" بعدما نشر صورة له أثناء قضاء العطلة الصيفية قبيل انضمامه إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وشارك ميسي عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، صورة ظهرت فيها ركبتاه بطريقة غريبة ومثيرة للانتباه، إذ برزت بشكل واضح كتل غريبة أعلى قليلا من ركبتي النجم الأرجنتيني وهو ما دفع البعض إلى التساؤل حول هذه الكتل.

وتساءل أحد المتابعين: "هل ركبتاك مشوهتان؟"

وطرح ثان سؤالا آخر: "لماذا تبدو ركبتاك هكذا؟".

الإجابة جاءت من شبكة "RAC1" الإسبانية التي طمأنت محبي اللاعب، وقالت إنه لا يوجد ما يدعو للقلق في حالة ميسي، بل العكس تماما، لأن هذه الكتل تدل على تمتع "البرغوث" بصحة جدية.

ووفقا لـ"RAC1"، فإن هذه الكتل في الواقع شيء جيد وتدل على الحالة الصحية الاستثنائية التي يتمتع بها ميسي، والعمل المذهل الذي قام به النجم الأرجنتيني لتقوية ساقيه.

وكان الأرجنتيني يعمل على الدوام لتقوية عضلات الفخذ الرباعية لضمان استمراره في الأداء على مستوى عال لأطول فترة ممكنة، والكتل التي تبرز في ركبتي ميسي هي نتيجة للتطور الكبير للوجه الداخلي لعضلات الفخذ الرباعية.

وأكدت "RAC1"، أن هذه الصورة بمثابة شهادة واضحة على مدى تفاني ميسي طوال مسيرته الكروية والذي جعله أحد أفضل اللاعبين في العالم والتاريخ رغم وصوله إلى عمر 36 عاما.

وترى "RAC1" أنه رغم اقترابه من سن الـ40 فإن أداء اللاعب لم يتراجع على الإطلاق

واستشهدت الشبكة على ذلك بالمستوى المذهل الذي قدمه "البرغوث" في مونديال "قطر 2022" حيث قاد الأرجنتين للتويج باللقب.

وتراجع مستوى ميسي مع باريس سان جيرمان في موسمه الأول، لكن "البرغوث" استعاد بريقه في موسمه الثاني وساهم في 41 هدفا في 41 مباراة بجميع البطولات.

وأعلن ميسي الشهر الماضي رحيله عن باريس سان جيرمان بعد عامين من انضمامه إليه قادما من برشلونة، من أجل الالتحاق بنادي ميامي الأمريكي.

المصدر: givemesport.com