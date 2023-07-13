ليل يتوصل إلى اتفاق لضم الجزائري ابن طالب

أعلن رئيس نادي ليل الفرنسي، أوليفييه ليتانغ، يوم الخميس، توصل فريقه إلى اتفاق مع لاعب وسط أنجيه الدولي الجزائري نبيل بن طالب للانتقال إلى صفوفه.

وقال ليتانغ في مؤتمر صحفي "لدينا اتفاق مع اللاعب وناديه. ننتظر نتائج الفحوصات الطبية للتأكد نهائيا لتفعيل التعاقد مع نبيل".

ويستعد ابن طالب (28 عاما)، المرتبط بأنجيه حتى عام 2025، لمغادرة النادي الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

ويعرف ابن طالب المولود في ليل والذي دافع سابقا عن ألوان توتنهام ونيوكاسل الإنجليزيين وشالكه الألماني، الفريق الفرنسي جيدا لأنه خاض فترة كبيرة من تكوينه الكروي معه (2004-2009).

المصدر: وكالات