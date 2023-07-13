أنس تطيح بالمصنفة ثانية وتبلغ نهائي ويمبلدون للمرة الثانية في مسيرتها

بلغت التونسية أنس جابر، وصيفة العام الماضي، نهائي بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى للتنس، للعام الثاني تواليا بتغلبها على البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية عالميا.

وقلبت أنس، المصنفة سادسة، تأخرها بمجموعة إلى فوز 6-7، 4-6، 3-6 الخميس.

A match that had it all ✨@Ons_Jabeur comes through with a remarkable comeback victory against World No.2 Sabalenka, 6-7(5), 6-4, 6-3, to reach the #Wimbledon final 🏆pic.twitter.com/K4TbKyQ12P — wta (@WTA) July 13, 2023

وبعد أن سقطت في نهائي العام الماضي أمام الكازاخستانية ايلينا ريباكينا، ستكون أنس أمام فرصة للظفر بأول لقب كبير في مسيرتها عندما تواجه في النهائي التشيكية ماركيتا فوندروشوفا السبت.

المصدر: وكالات