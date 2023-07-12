الدولي الروسي كوزيايف ينضم إلى نادي لوهافر الفرنسي قادما من زينيت

وقع لاعب الوسط الروسي الدولي، دالر كوزيايف، اليوم الأربعاء، عقدا لمدة عامين مع نادي لوهافر الفرنسي لكرة القدم.

وقال النادي الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي، إن كوزيايف القادم من نادي زينيت بطرسبورغ الروسي، سينضم إلى زملائه الجدد في الأيام المقبلة.

ولم تعلن الشروط المالية للصفقة حتى الآن.

𝗡𝗼𝘂𝘃𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗿𝗲𝗰𝗿𝘂𝗲 𝗮𝘂 𝗛𝗔𝗖 ! 👏



Pièce maitresse de l’un des plus grands clubs russes, Daler a également participé aux compétitions européennes avec 14 matchs de Ligue des Champions et 21 d’Europa League. — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) July 12, 2023

وسيضفي كوزيايف (30 عاما) الذي لعب في دوري أبطال أوروبا مع الفريق الروسي ومثل منتخب روسيا في كأس العالم 2018، طابعا من الخبرة على الفريق الذي ضمن الصعود للدوري الفرنسي عقب فوزه بلقب دوري الدرجة الثانية.

وخاض كوزيايف 46 مباراة دولية مع المنتخب الروسي وسجل هدفين.

المصدر: وكالات