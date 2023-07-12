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الدولي الروسي كوزيايف ينضم إلى نادي لوهافر الفرنسي قادما من زينيت

الرياضة

الدولي الروسي كوزيايف ينضم إلى نادي لوهافر الفرنسي قادما من زينيت
AP
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وقع لاعب الوسط الروسي الدولي، دالر كوزيايف، اليوم الأربعاء، عقدا لمدة عامين مع نادي لوهافر الفرنسي لكرة القدم.

وقال النادي الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي، إن  كوزيايف القادم من نادي زينيت بطرسبورغ الروسي، سينضم إلى زملائه الجدد في الأيام المقبلة.

ولم تعلن الشروط المالية للصفقة حتى الآن.

وسيضفي كوزيايف (30 عاما) الذي لعب في دوري أبطال أوروبا مع الفريق الروسي ومثل منتخب روسيا في كأس العالم 2018، طابعا من الخبرة على الفريق الذي ضمن الصعود للدوري الفرنسي عقب فوزه بلقب دوري الدرجة الثانية.

وخاض كوزيايف 46 مباراة دولية مع المنتخب الروسي وسجل هدفين.

المصدر: وكالات

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