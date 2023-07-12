الروسي مدفيديف يهزم الأمريكي يوبانكس ويبلغ نصف نهائي "ويمبلدون"

بلغ الروسي دانييل مدفيديف، الدور نصف النهائي لبطولة "ويمبلدون"، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، بفوزه على الأمريكي المغمور كريستوفر يوبانكس، اليوم الأربعاء.

وعانى مدفيديف الأمرين أمام يوبانكس قبل أن يحسم المباراة لصالحه بشق الأنفس بنتيجة

4-6 و1-6 و4-6 و7-6 و6-1.

ويلعب مدفيديف في المربع الذهبي ضد النجم الإسباني، كارلوس ألكاراس، المصنف الأول عالميا، حيث تأهل الأخير على حساب الدنماركي، هولغر رونه، بالفوز عليه بثلاث مجموعات بنتيجة 7-6 و6-4 و6-4 في ساعتين و20 دقيقة.

THIS IS WHAT IT MEANS 🥹 👏⁰⁰Carlitos glides into his first Grand Slam Semi-Final on grass 🌱



D. Rune 7-6, 6-4, 6-4⁰⁰@wimbledon | #Wimbledonpic.twitter.com/4eoMcgBhLe — ATP Tour (@atptour) July 12, 2023

ومن المنتظر أن تكون مواجهة ألكاراس مع مدفيديف حامية الوطيس، فقد سبق للروسي أن أقصى الإسباني من الدور الثاني لبطولة "ويمبلدون" عام 2021 قبل أن يرد ألكاراس اعتباره في نهائي دورة إنديان ويلز الألف نقطة للماسترز هذا العام.

المصدر: ATP