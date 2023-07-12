باو توريس ينتقل من فياريال إلى أستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع المدافع الدولي الإسباني، باو توريس، من فياريال، ليجمعه مجددا بمدربه السابق أوناي إيمري.

وقُدرت قيمة صفقة انتقال ابن الـ26 عاما الذي خاض 23 مباراة دولية بقميص إسبانيا، بقرابة 35 مليون جنيه إسترليني (41 مليون يورو).

The #️⃣1️⃣4️⃣ belongs to @PauTTorres. 🤝 — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 12, 2023

ولم يقدم أستون فيلا تفاصيل بشأن مدة عقده مع الدولي الإسباني، الذي توج بلقب مسابقة "يوروبا ليغ" عام 2021 مع فياريال بإشراف إيمري، حيث وصل مع "الغواصة الصفراء" إلى نصف نهائي دوري الأبطال في العام التالي، بعد إقصاء يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني.

وبات توريس ثاني تعاقد لفيلا هذا الصيف، بعد لاعب الوسط البلجيكي، يوري تييليمانس، المنتقل من ليستر سيتي، والهابط إلى المستوى الإنجليزي الثاني "تشامبيونشيب".

وبعدما أنهى دوري الموسم الماضي في المركز السابع، سيخوض فيلا غمار مسابقة "كونفرنس ليغ" ليعود بالتالي إلى الساحة الأوروبية لأول مرة منذ 2010.

المصدر: وكالات