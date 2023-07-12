قرعة إفريقيا لمونديال 2026.. المجموعة الأصعب والأسهل للمنتخبات العربية

تتعرف المنتخبات العربية الإفريقية، غدا الخميس في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، على منافسيها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، المزمع إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويشارك 54 منتخبا في تصفيات إفريقيا لمونديال 2026، بينها 10 منتخبات عربية وهي المغرب ومصر والجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا وجزر القمر والسودان وجيبوتي والصومال.

وستقسم المنتخبات الـ54 في القرعة المقررة غدا في أبيدجان، إلى ستة مستويات استنادا إلى تصنيف "الفيفا" الأخير الصادر في يونيو الماضي، حيث ستوزع على تسع مجموعات من ستة منتخبات، بحيث يتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات الموسعة التي ستضم 48 منتخبا بدلا من 32.

أما أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني في مجموعتها، فيتبارز المتأهل منها إثر ملحق قاري مع خمسة منتخبات في ملحق دولي لضمان مقعد إضافي في المونديال.

وفي ما يأتي المستويات الستة:

المستوى الأول: المغرب، السنغال، تونس، الجزائر، مصر، نيجيريا، الكاميرون، مالي، كوت ديفوار

المستوى الثاني: بوركينا فاسو، غانا، جنوب إفريقيا، الرأس الأخضر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا، زامبيا، الغابون، غينيا الاستوائية

المستوى الثالث: أوغندا، البنين، موريتانيا، كينيا، الكونغو، مدغشقر، غينيا بيساو، ناميبيا، أنغولا.

المستوى الرابع: موزنبيق، غامبيا، سيراليون، توغو، تنزانيا، زمبابوي، جمهورية إفريقيا الوسطى، ملاوي، ليبيا

المستوى الخامس: النيجر، جزر القمر، السودان، رواندا، بوروندي، إثيوبيا، إسواتيني، بوتسوانا، ليبيريا

المستوى السادس: ليسوتو، جنوب السودان، موريشيوس، تشاد، سان تومي وبرينسيبي، جيبوتي، سيشل، إريتريا، الصومال.

وستتواجد أربعة منتخبات عربية في المستوى الأول وهي المغرب، ومصر، وتونس، والجزائر، بينما ستتواجد موريتانيا في المستوى الثالث، وليبيا في الرابع، وجزر القمر والسودان في الخامس، بينما تقع الصومال وجيبوتي في المستوى السادس والأخير.

ونستعرض في هذا الرصد أفضل السيناريوهات وأسوأها للمنتخبات العربية المتواجدة في المستوى الأول فقط، على اعتبار أن باقي المنتخبات العربية في المستويات الأدنى ستضعها القرعة في مواجهة أحد منتخبات الصفوة (من المستوى الأول) وستكون في كل الأحوال في موقع صعب.

وتبدو المجموعة الأصعب للمنتخبات العربية من المستوى الأول (المغرب، مصر، الجزائر، تونس) كالتالي:

غانا من المستوى الثاني، منتخب الكونغو من المستوى الثالث، وليبيا (المستوى الرابع)،

وإثيوبيا (المستوى الخامس)، بينما تبدو منتخبات المستوى السادس كلها في المتناول.

- المجموعة الأسهل للمنتخبات العربية:

الغابون من المستوى الثاني، بنين من المستوى الثالث، موزنبيق (المستوى الرابع)، بوروندي (المستوى الخامس) ثم أي منتخب من المستوى السادس.

المصدر: RT