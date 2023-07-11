صلاح يحظى باستقبال حار بعد التحاقه بتدريبات ليفربول (فيديو)

التحق النجم المصري، محمد صلاح، اليوم الثلاثاء، بصفوف نادي ليفربول الإنجليزي استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، بعد أن أنهى إجازته الصيفية.

ونشر حساب ليفربول على موقع "تويتر" مقطع فيديو، أظهر تواجد مهاجم "الفراعنة" في مقر النادي، قائلا: "لا توجد بداية أجمل لهذا اليوم، عاد الملك المصري إلى كتيبة الريدز".

لا توجد بداية أجمل لهذا اليوم 😍



عاد الملك المصري إلى كتيبة الريدز 👑pic.twitter.com/tUGAX0XSQt — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 11, 2023

وأظهر فيديو آخر رد فعل ثنائي ليفربول، أندرو روبرتسون وكوستاس تسيميكاس، عند لقائهما بزميلهما صلاح، إذ حرصا على مصافحته ومعانقته بشكل حار، فيما علق حساب نادي ليفربول على استقبال كوستاس للنجم المصري قائلا: "كوستاس يمثلنا جميعا الآن".

كوستاس يمثلنا جميعًا الآن ❤️ pic.twitter.com/hTElIk2aBR — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 11, 2023

وكان ليفربول قد بدأ معسكره التحضيري للموسم الجديد، السبت الماضي، من خلال مجموعة تدريبات بدنية.

ومن المقرر أن يسافر صلاح مع ليفربول، خلال الفترة المقبلة إلى ألمانيا، لخوض معسكر إعدادي تحضيرا للموسم الجديد، الذي سيشهد خوض عدة وديات ضد فرق كارلسروه وفيورث وبايرن ميونيخ وليستر سيتي.

المصدر: RT