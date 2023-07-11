ميدو يعلن عن مفاجأة بشأن وجهة إمام عاشور المقبلة

أكد عضو اللجنة الفنية بالزمالك، أحمد حسام ميدو، أن نجم ميتيلاند الدنماركي وفريق الزمالك سابقا، إمام عاشور، أنهى كل شيء يتعلق بانضمامه لنادي الأهلي.

وقال ميدو في مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام": "دون شك، إمام لاعب جيد جدا، وإضافة فنية لأي فريق، وهو من أفضل اللاعبين في مصر".

احمد حسام ميدو

امام عاشور موقع للاهلي من اربع ايام وبيضحك علي جمهور الزمالك pic.twitter.com/3vOtMvbZP6 — Orabi (@moo_orabi) July 11, 2023

وأضاف أن "اللاعب فعل المستحيل للرحيل (عن الزمالك) وخوض تجربة الاحتراف في يناير الماضي، والزمالك حاول الاستفادة ماليا من بيعه".

وأوضح بالقول إنه "تواصل معي والد زوجة إمام عاشور، يوم الخميس الماضي، وأكد لي رغبة اللاعب في العودة للزمالك، وبالفعل تواصلت مع إمام صباح الجمعة، إلا أنه أخبرني بأنه يمتلك العديد من العروض".

وتابع: "طلبت من إمام أن يقدم رغبة مكتوبة لميتيلاند بأنه يريد الزمالك فقط داخل مصر، لكنه قال لي إنه سيختار العرض الأفضل من الناحية المالية".

وواصل ميدو: "قلت له إن الزمالك لن يدخل هذا المزاد، حال التأكد من رغبته اللعب لنادي الزمالك فقط في مصر".

وأردف: "الرقم المطلوب في إمام عاشور سيستنزف المبلغ المرصود لانتقالات النادي في الصيف الحالي، ونحن لا نمتلك الإمكانات المادية لحسم هذه الصفقة، خاصة أن المدير الفني لنادي الزمالك أوسوريو، طالب بضرورة التعاقد مع لاعبين في مراكز أخرى".

واستطرد: "إمام عاشور منذ الأمس يتحدث مع مسؤولين في الزمالك، ويقول إنه مستعد للعب في الزمالك بأي مقابل، حال إنهاء الصفقة مع ناديه الدنماركي".

وأردف: " تحركت بالفعل وتأكدت أن اللاعب وقع بالفعل رسميا للأهلي منذ 4 أيام، ربما يمر بحالة نفسية ويريد أن يشعر بأنه مطلوب من جميع الأندية".

وأتم: "الزمالك لا يمكن أن يتم التلاعب به، وإمام عاشور يحاول تبرير موقفه أمام الجماهير بأنه أراد العودة، لكن النادي لم يتحرك لضمه".

المصدر: وكالات