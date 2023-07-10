سيراميكا يهدي الأهلي لقب الدوري المصري

توج نادي الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة الـ43 في تاريخه، بعد أن حقق "سيراميكا كليوباترا" الفوز على حساب ضيفه "بيراميدز" بنتيجة 2-1 اليوم الاثنين، في الجولة الـ33.

وتقدم "بيراميدز" بهدف سجله كريم حافظ، في الدقيقة الـ37، لكن صلاح محسن سجل ثنائية لـ"سيراميكا" في الدقيقتين 45 و83.

وأوقفت هذه الهزيمة رصيد "بيراميدز" عند 67 نقطة في وصافة الدوري، خلف الأهلي المتصدر برصيد 75 نقطة.

وضمن الأهلي بهذه النتيجة، التتويج مبكرا باللقب، فحتى في حال تحقيق "بيراميدز" الفوز في مباراتيه المتبقيتين في الدوري، سيصل للنقطة 73 فقط، ولن يتمكن من اللحاق بـ"المارد الأحمر".

وحسم الأهلي درع الدوري مع بقاء خمس مباريات له في المسابقة ضد أندية "الزمالك" و"المقاولون العرب" و"المصري" و"بيراميدز" و"حرس الحدود".

المصدر: وكالات