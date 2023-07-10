الكشف عن الدرع الجديد للدوري المصري والكرة الرسمية للبطولة (فيديو)

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة بشكل رسمي، عن الدرع الجديد لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد، والكرة الرسمية للمسابقة.

وقال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم خلال مؤتمر صحفي لتدشين اسم وشكل درع الدوري الجديد إنه سيتم تغيير اسم الدوري المصري إلى "دوري النيل".

وسيتم إطلاق لقب "دوري النيل" على بطولة الدوري المصري بداية من الموسم المقبل، ولمدة 3 مواسم.

وأوضح دياب: "يتم تصنيع درع الدوري الجديد حاليا في أعرق مصانع إنجلترا، وسيتم تسليمه لبطل نسخة الموسم المقبل 2024".

استعدوا للتحدي، نفخر بالكشف عن درع الدوري المصري الجديد! 🏆✨#دوري_النيل | #EPLpic.twitter.com/q7tgOoYFAm — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) July 10, 2023

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وكشف "دياب" عن تدشين شركات للكرة في الأندية الجماهيرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذا القرار "لا يعني بيع الأندية الجماهيرية، ولكن لإخراج مصاريف فريق الكرة من ميزانية النادي".

كما تم الكشف أيضا، عن الكرة الرسمية لمنافسات الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، التي سيتم استخدامها خلال منافسات الموسم المقبل

حيث حملت الكرة اللون الأبيض، ممزوجا بتصميم دائري، باللون الأسود، المتداخل مع اللونين الأصفر والأحمر أيضا.

اسم جديد وكرة جديدة.. رحبوا معنا بكرة دوري النيل ⚽️#رابطة_الأندية_المحترفةpic.twitter.com/psGRCuiGP2 — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) July 9, 2023

ويفصل الأهلي عن حسم لقب منافسات الدوري الممتاز للموسم الحالي، نقطتين فقط، من أصل 5 مباريات، حيث يحتل "الأحمر" المركز الأول في صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 75 نقطة.

ومن المقرر أن تنتهي منافسات الموسم الحالي من المسابقة المصرية، في الـ25 من يوليو الجاري.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"