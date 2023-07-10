كرستيانو رونالدو "يظهر" في نهاية " القلطة" السعودية (فيديو)

أثار فيديو لأشخاص يقومون بتقليد حركة احتفال كريستيانو رونالدو لاعب النصر، خلال تأديتهم فن القلطة السعودية جدلا في مواقع التواصل، بين مرحب ورافض.

وأظهر الفيديو، شبابا يؤدن فن القلطة ويصفقون، قبل أن ينهووها بقفزة ودوران في الهواء في مشهد يحاكي احتفال رونالدو عند تسجيل كل هدف.

تأثير كرستيانو رونالدو يصل لفن القلطة😂❤️. pic.twitter.com/WEU5I3x359 — Gorgeous (@gorgeous4ew) July 9, 2023

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واشتهر رونالدو باحتفاله المميز عن طريق القفز في الهواء وإطلاق كلمة "SI"، عند نزوله للأرض، وهي كلمة إسبانية ومعناها "نعم" في اللغة العربية.

والغريب في الأمر أن منافسي كريستيانو أخذوا يقلدون احتفاله، كما حدث في كأس العالم قطر 2022، عن طريق عثمان بوكاري، لاعب منتخب غانا، عندما سجل في شباك البرتغال.

يذكر أن "القلطة" أو "المحاورة" فن شعبي له مكانة في الجزيرة العربية، وبعض الدول الخليجية، ويعتمد على القدرة الشعرية للمشاركين في أدائه، ويقام خلال المناسبات، ومتميز عن الفنون الغنائية الأخرى بطابع الارتجال وسرعة البديهة.

وفن القلطة سجال شعري ارتجالي بين شاعرين، وهذا النمط يطلق عليه الثنائية، كما أنه يمكن أداؤه من خلال 4 شعراء، وفي هذه الحالة يسمى رباعية.

وفي هذا الفن يقوم الشاعران بإلقاء التحية على الضيوف، ومن ثم تبدأ عملية توالي الأبيات الشعرية.

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"