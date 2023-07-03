شاهد.. إنجي علي وابنتها تالا بملابس جريئة مع محمد صلاح

أطلت الإعلامية المصرية إنجي علي رفقة ابنتها تالا بملابس "جريئة"، في صورة جماعية مع النجم محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، بأحد المنتجعات الصيفية حيث يقضيان إجازتهما.

ونشرت إنجي صورة عبر خاصية ستوري عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، مع تالا وصلاح أثناء تواجدهم في الساحل الشمالي خلال قضاء العطلة الصيفية، وكتبت عليها: "اسطورتنا محمد صلاح.. دائما تجعلنا فخورين .. يا رافع رأسنا بنحبك..".

instagram/injialiofficial

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واللافت في الصورة أن تالا ابنة إنجي، هي التي أثارت الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بإطلالة مثيرة بملابس مكشوفة، ومعها والدتها مع محمد صلاح.

ويستمتع "الفرعون" المصري حاليا بإجازته الصيفية بعد انتهاء الموسم الكروي في إنجلترا ومشاركة مع منتخب مصر في شهر يونيو الماضي.

وشارك محمد صلاح (31 عاما) في 50 مباراة مع ليفربول بمختلف البطولات، في الموسم الماضي، سجل خلالها 30 هدفا وصنع 15 أخرى.

المصدر: وسائل إعلام