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بداية موفقة للروسي روبليف في ويمبلدون (فيديو)

الرياضة

بداية موفقة للروسي روبليف في ويمبلدون (فيديو)
AP /Alberto Pezzali
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استهل الروسي أندريه روبليف مشواره بنجاح في بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى للتنس، المقامة على الملاعب العشبية، وتبلغ جوائزها أكثر من 44 مليون جنيه إسترليني.

وتمكن روبليف من الفوز على منافسه الأسترالي ماكس بورسيل، بثلاث مجموعات من دون رد، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(7-5) و(6-4) في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، واستغرقت ساعة واحدة و33 دقيقة.

وسيلعب أندريه روبليف المصنف السابع في البطولة، في الدور الثاني، مع مواطنه أسلان كارتسيف، الذي تغلب بدوره على الفرنسي لوكا فان أش، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، بواقع: (6-7) و(6-4) و(6-2) و(6-4) في المواجهة التي جمعتهما اليوم الاثنين أيضا، واستغرقت ساعة واحدة و33 دقيقة.

المصدر: RT 

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