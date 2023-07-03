بداية موفقة للروسي روبليف في ويمبلدون (فيديو)

استهل الروسي أندريه روبليف مشواره بنجاح في بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى للتنس، المقامة على الملاعب العشبية، وتبلغ جوائزها أكثر من 44 مليون جنيه إسترليني.

وتمكن روبليف من الفوز على منافسه الأسترالي ماكس بورسيل، بثلاث مجموعات من دون رد، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(7-5) و(6-4) في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، واستغرقت ساعة واحدة و33 دقيقة.

Smooth sailing ⛵️@AndreyRublev97 is through to the second round defeating Max Purcell, 6-3 7-5 6-4 💪#Wimbledonpic.twitter.com/PZeoqqLaqF — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2023

وسيلعب أندريه روبليف المصنف السابع في البطولة، في الدور الثاني، مع مواطنه أسلان كارتسيف، الذي تغلب بدوره على الفرنسي لوكا فان أش، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، بواقع: (6-7) و(6-4) و(6-2) و(6-4) في المواجهة التي جمعتهما اليوم الاثنين أيضا، واستغرقت ساعة واحدة و33 دقيقة.

المصدر: RT