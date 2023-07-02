راموس يخالف التوقعات بوجهته المقبلة

في وقت أجمعت فيه كل التقارير على أن سيرخيو راموس سينتقل إلى الدوري السعودي أو سيبقى في أوروبا من خلال العودة لفريقه السابق إشبيلية، فاجأ المدافع المخضرم الجميع بوجهته المقبلة.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن راموس البالغ عمره 37 عاما والذي أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم المنقضى بعد نهاية عقده، يقترب من التوقيع لنادي إنتر ميامي الأمريكي.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فقد بدأ نادي إنتر ميامي مفاوضاته للتعاقد مع راموس عبر صفقة مجانية، عقب فشل مفاوضات عودته إلى إشبيلية.

وأشارت إلى أن راموس يقترب من مجاورة زميله السابق في باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي انضم هذا الصيف أيضا بشكل مفاجئ لنادي إنتر ميامي بعدما كانت كل التقارير تتحدث عن قرب انتقاله للهلال السعودي الذي قدم له عرضا هو الأعلى في تاريخ كرة القدم تضمن حصول "البرغوث" على 1.2 مليار يورو على مدار عامين، أو 600 مليون يورو سنويا، أي أكثر من ضعف ما يحصل عليه غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو حاليا مع النصر السعودي.

جدير بالذكر أن راموس وميسي اللذين كانا منافسين شرسين عندما كان الأول يدافع عن ألوان نادي ريال مدريد والثاني لاعبا لصفوف برشلونة، رحلا في نفس العام (2021) عن الريال و"البارسا" لينضما لسان جيرمان.

المصدر: سبورت