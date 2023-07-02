مدفيديف يصف دجوكوفيتش بـ"الأعظم"

وصف الروسي دانييل مدفيديف، الصربي نوفاك دجوكوفيتش بـ"الأعظم" في تاريخ التنس رافضا وضع النجمين الآخرين الإسباني رافائيل نادال والسويسري روجر فيدرر في الخانة ذاتها.

وانفرد "دجوكو" بالرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام في التنس بعد تتويجه بطلا لرولان غاروس الشهر الماضي رافعا رصيده إلى 23 لقبا بعد أن كان متساويا مع نادال بـ22 لقبا لكل منهما.

ويقف دجوكوفيتش على أهبة إطلاق حملة الدفاع عن لقبه في بطولة ويمبلدون وتحقيق لقبه الثامن على العشب البريطاني ليعادل رقم فيدرر، وإذا نجح في ذلك سيعادل الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبيرة في الفئتين (لدى الرجال والسيدات) والمسجل باسم الأسترالية مارغريت كورت مع 24 لقبا.

وقال مدفيديف على هامش بطولة ويمبلدون التي تنطلق غدا الاثنين "أعتقد إذا ما رأيت جيدا، بأن نوفاك خاض 70 بطولة كبيرة وبلغ النهائي 35 مرة. لا أدري ما إذا كان هذا الأمر ممكنا. لا أعتقد بأنه مر بيوم سيىء".

وتابع "بصراحة، هو يمر بيوم سيىء مثل الجميع، لكن حتى في مثل هذه الأيام فهو يتغلب على منافسه. لا أدري كيف يقوم بذلك. لذلك وبالنسبة لي فهو أعظم لاعب في تاريخ التنس".

وفي حال قدر لدجوكوفيتش الفوز بويمبلدون، سيحتاج فقط إلى الفوز في بطولة فلاشينغ ميدوز الأمريكية في سبتمبر المقبل ليصبح أول لاعب يفوز بالألقاب الأربعة الكبيرة في عام واحد.

وسنحت لدجوكوفيتش هذه الفرصة عام 2021 لكنه خسر النهائي في نيويورك أمام مدفيديف بالذات.

المصدر: أ ف ب