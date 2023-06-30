برشلونة ينهي ارتباطه بأومتيتي

أعلن نادي برشلونة اليوم الجمعة، أنه توصل إلى اتفاق مع مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي، من أجل فسخ التعاقد بينهما بشكل رسمي بالتراضي.

وقال برشلونة عبر موقعه الرسمي، إنه وأومتيتي توصلا إلى اتفاق على فسخ العقد الذي كان من المقرر أن ينتهي بنهاية موسم 2025-2026.

وأعرب نادي برشلونة عن امتنانه لأومتيتي، حيث تمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل.

🤝 Acuerdo para la desvinculación de Samuel Umtiti — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 30, 2023

وذكر برشلونة في بيانه، أن أومتيتي تمتع بموسم خال من الإصابات في إيطاليا، حيث قدم أفضل أداء له وشارك في 25 مباراة مع ليتشي الذي لعب له في الموسم المنصرم على سبيل الإعارة من "البارصا".

وبخلاف الموسم المنصرم، عانى أومتيتي من إصابات متكررة أبعدته لفترة طويلة عن نادي برشلونة، وحتى عن منتخب فرنسا، الذي توج معه بمونديال روسيا 2018، عندما كان في أوج عطائه.

وكان أومتيتي البالغ من العمر 29 عاما، قد انضم إلى برشلونة قادما من ليون الفرنسي في عام 2016، حيث فاز مع الفريق بلقب الدوري الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا ثلاث مرات، وكأس السوبر الإسباني مرتين.

المصدر: fcbarcelona.es