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تقارير: النصر السعودي يتراجع في آخر لحظة عن ضم زياش لسبب صادم

الرياضة

تقارير: النصر السعودي يتراجع في آخر لحظة عن ضم زياش لسبب صادم
Globallookpress
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كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن نادي النصر صرف النظر عن التعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش، بعدما كانت جميع الأطراف قد توصلت في وقت سابق إلى اتفاق شفهي كامل.

وأوضحت "الرياضية"، أن إدارة النصر أوقفت المفاوضات مع زياش بسبب عدم الاتفاق على بعض البنود.

ولكن الإعلامي الرياضي سانتي أونا، كشف عبر حسابه في "تويتر"، عن سبب صادم، وراء انهيار صفقة زياش، بعيدا عن بنود العقد.

وكتب أونا "كما هو الحال في يناير (الماضي) عندما خضع لفحوصات طبية في باريس سان جيرمان (دون أن تتم الصفقة)، حدد النصر مشكلة في ركبة زياش".

وأضاف أن هذه المشكلة أثارت الشكوك لدى النصر في حسم الصفقة.

وكان خبير سوق انتقالات اللاعبين، الإيطالي فابريزيو رومانو، أكد الثلاثاء الماضي، أن ناديي النصر وتشيلسي وقعا على كافة العقود الرسمية لإتمام صفقة زياش.

وأضاف "النصر ينتظر نتائج الفحوص الطبية، قبل انضمام حكيم زياش بشكل رسمي لمجاورة كريستيانو رونالدو في الفريق".

المصدر: الرياضية + RT

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