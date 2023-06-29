مانشستر يونايتد يتوصل إلى اتفاق لضم ماونت من تشيلسي

توصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق لضم لاعب الوسط الدولي الإنجليزي مايسون ماونت، من تشيلسي مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، وفق ما أفادت به عدة تقارير اليوم الخميس.

وسيدفع يونايتد خمسة ملايين جنيه إسترليني إضافية من المكافآت التي تعتمد على أداء ونجاح ماونت في ملعب "أولد ترافورد"، وفق ما أفادت به التقارير.

ويرتقب أن يوقع ماونت (24 عاما)، الذي ينتهي عقده مع النادي اللندني العام المقبل، على عقد لمدة خمس سنوات مع يونايتد، مع خيار التمديد لعام إضافي.

وتخرج ماونت من أكاديمية تشيلسي، حيث خاض موسما معارا إلى فيتيس الهولندي (2017-2018)، وآخر مع ديربي كاونتي (2018-2019).

وخاض ماونت مباراته الأولى مع الفريق الأول لتشيلسي في أغسطس 2019، فيما سيغادر الفريق بعد أن لعب 129 مباراة معه في الدوري الممتاز، سجل خلالها 27 هدفا مع 22 تمريرة حاسمة.

وحقق ماونت مع "البلوز" لقب دوري أبطال أوروبا 2021 وكأس العالم للأندية.

أما دوليا، فخاض ماونت 36 مباراة مع المنتخب الإنجليزي، حيث بدأ أساسيا في نهائي كأس أوروبا عام 2021 الذي خسره الإنجليز بركلات الترجيح ضد إيطاليا.

المصدر: وكالات